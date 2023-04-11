ألمانيا: استدعاء وطرد سفير تشادي في غضون 48 ساعة

Info Alwihda - 11/04/2023 17:25





ردّ وزارة الشؤون الخارجية الألمانية على طرد السفير الألماني في تشاد بدعوة سفير تشادي في برلين، مريم علي موسى، وطلب منها مغادرة ألمانيا في غضون 48 ساعة.



في بيان صدر في 11 أبريل 2023، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن السفير كريك قام بممارسة وظيفته في إنجامينا بطريقة مثالية وملتزم بحقوق الإنسان والانتقال السريع نحو حكومة مدنية في تشاد. وتعرب الوزارة عن أسفها للوصول إلى هذا الحد، ولكنها تعتبر أن هذا القرار كان ضروريًا ردًا على طرد سفيرهم بشكل غير مبرر.



وستستمر ألمانيا في العمل مع شركائها في المنطقة للمضي قدمًا في الالتزام بحقوق الإنسان والانتقال نحو حكومة مدنية في تشاد. يأتي هذا الطرد في وقت تصاعدت فيه العلاقات بين البلدين بعد إعلان ألمانيا تعليق مساعدتها المالية لتشاد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وعدم التقدم في المسائل الديمقراطية.