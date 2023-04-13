تشاد: إيقاف والي كوه-إست بعد حادثة، استعادة للأحداث

Info Alwihda - 13/04/2023 23:08

في 11 أبريل 2023، حدثت حادثة تشمل رئيس المقاطعة الشرقية لكو في مدينة دوبا، الموجودة في جنوب التشاد. عادت المدعيّة العامّة في دوبا، مي كوليت نغوندي، إلى الحقائق.



قبل الحادثة، تم إصدار أمر اعتقال بعد حكم "أمام الحق"، الذي أخذ في جلسة جنائية بخصوص جناية مفترضة لرئيس المقاطعة الشرقية لكو. تم استجواب الرئيس بسبب سوء استخدام السلطة وليس لسرقة الماشية. وفي الواقع، قام بالضغط على جامع الإيصالات ليوقِّع إيصالاً خارج المعايير العادية. هذا الإيصال سمح للسارقين بنقل الماشية التي تعود لشخص من قرية بيني. وقد عمل الرئيس بدون معرفة بأن الماشية كانت مسروقة. وقد قام جامع الإيصالات بالتحذير من الوضع للمقيم الفرعي.



تم استدعاء الرئيس من قبل المدعي العام لتوضيح الحالة أمام المحكمة. وعند وصوله، تبيَّن أنه قام بسوء استخدام سلطته. تم إصدار أمر اعتقال وتم تكليف الجنود بتنفيذه. وعندما طلب أفراد الأمن من الرئيس الدخول إلى السيارة ليُسلَّم إلى السجن، خاف وقال إنه يجب عليه الذهاب لجلب وثيقة من سيارته. ثم هرب باتجاه مقر المحافظ، فيما قام جندي الأمن بإطلاق النار في الهواء. لحق به الأمناء في القصر، وتلقى المحافظ، الذي كان يجهل الحالة، الرئيس.



حدثت اشتباكات بسيطة بين حراس الحاكم وعملاء الأمن الذين كانوا يطاردون الحاكم.



أصرت المدعية العامة على توضيح الأحداث التالية على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت أنه لم يحدث أي صفعات، على عكس ما تم تداوله على الإنترنت. وفي النهاية، قام الجميع بالتصرف بحكمة وتمكّنت المدعية العامة من تهدئة الأوضاع. وقد تولت المسؤولية وتم وضع الجندي الذي أطلق النار في الهواء تحت الحراسة النظرية.



في اليوم التالي، أمر الحاكم قائد اللواء بالذهاب مع الحاكم إلى مكتب المدعية العامة في دوبا. وبعد صدور الأمر القضائي، تم وضع الحاكم قيد الاعتقال وتعاون مع السلطات. وأعرب عن ندمه على عدم تعاونه، لكنه أكد أنه لا يقف فوق القانون. وتمكنت المدعية العامة في دوبا من إدارة الوضع بحكمة وقوة.