Abdel Fattah Al-Burhan raconte l'attaque contre son quartier général au Soudan

Info Alwihda - 15/04/2023 14:57

KHARTOUM - Dans une déclaration urgente à Al-Jazeera, Abdel Fattah Al-Burhan, le président du Conseil de souveraineté au Soudan, a rapporté que les Forces de soutien rapide avaient attaqué son quartier général dans la maison d'hôtes, ce 15 avril.

"Les rebelles de soutien rapide ont cherché à prendre le contrôle rapide du quartier général de l'armée et des zones de vie à l'aube et ont mené des assassinats", a indiqué le président de transition à la chaîne télévisée Al-Arabia.



Selon Al-Burhan, il a été surpris lorsque les forces ont mené leur attaque à neuf heures du matin. Il a également déclaré que les Forces de soutien rapide ont harcelé l'armée dans la zone de Sports City, au sud de Khartoum.Al-Burhan a souligné que toutes les installations stratégiques du commandement et du palais sont sous contrôle. Il a également affirmé que les Forces de soutien rapide se sont infiltrées dans l'aéroport par la salle du Hajj et de la Omra et ont incendié des avions, mais que les forces armées ont pris en charge la situation.Le président du Conseil de souveraineté a assuré que personne n'a pu entrer dans le commandement général et que les choses sont sous contrôle. En outre, il a affirmé que l'incident devrait empêcher la formation de toute force en dehors du sein des forces armées. La situation reste tendue au Soudan alors que les autorités tentent de rétablir l'ordre et de préserver la stabilité politique.