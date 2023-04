Afreximbank octroie 10 millions d'euros à la Banque Postale du Congo pour le financement des PME

APO - 18/04/2023 23:05

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) a conclu un accord historique avec la Banque Postale du Congo (BPC) afin de lui octroyer une facilité d'affacturage de 10 millions d'euros visant à soutenir les PME de la République du Congo et de la CEMAC.

Paraphée au nom des deux institutions par Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive d’Afreximbank, en charge de la Banque pour le commerce intra-africain et Calixte Tabangoli, directeur général de la BPC, lors d'une cérémonie tenue au Caire le 30 mars dernier, cette facilité permettra à la BPC d'étendre ses activités d'affacturage en s'engageant dans l'affacturage national et transfrontalier.



Cette facilité s'appuie sur un partenariat solide qui existe entre Afreximbank et la BPC depuis plus de cinq ans et qui a vu les deux parties collaborer dans le cadre d'une série d'initiatives destinées à développer l'affacturage. Celles-ci ont notamment facilité l'adoption d'une loi sur l'affacturage en République du Congo dans le but de créer un environnement juridique et réglementaire propice à la croissance de l'affacturage en tant que méthode de financement alternative des PME.



Afreximbank considère l'affacturage comme un outil important de développement et de facilitation du commerce africain, en particulier pour les PME. En tant que membre de la section africaine de FCI, le plus grand organisme représentatif du secteur de l'affacturage, Afreximbank n’a cessé de coopérer avec les banques locales de ses États membres pour mettre à profit les opportunités offertes par l'industrie de l'affacturage tout en sensibilisant et en apportant son soutien afin de veiller à ce que les standards internationaux soient établis et reproduits dans l'industrie de l'affacturage en Afrique, en particulier au moment où le commerce dans le cadre de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine est en train de prendre forme.



M. Calixte Tabangoli, Directeur Général de la Banque Postale du Congo a réagi en ces termes : « Il y a quelques années, personne n'aurait pu imaginer que nous pourrions accomplir ce que nous avons fait aujourd'hui - devenir la première entreprise d'affacturage en République du Congo. Nous ne considérons pas cette position comme acquise. Comme je ne cesse de le dire, devenir le numéro un est difficile, mais le conserver l'est encore davantage. C'est pourquoi, notre plan stratégique de développement 2023-2025 prévoit des mesures concrètes pour que la BPC devienne le premier groupe bancaire congolais ayant une filiale d'affacturage. Nous sommes prêts à donner à l'affacturage une nouvelle envergure. Ce faisant, nous aurons besoin d'un soutien accru de la part d’Afreximbank, et ne soyez pas surpris de nous revoir. »



Mme Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive en charge de la Banque pour le commerce intra-africaine à Afreximbank a déclaré : « Á Afreximbank, nous mesurons à sa juste valeur l'importance de cette opération, compte tenu du partenariat solide que nous avons développé avec la Banque Postale au fil des ans pour soutenir l'affacturage. Ce partenariat a donné des résultats positifs, notamment l'adoption par la République du Congo de la Loi type d'Afreximbank sur l'affacturage en 2021 et les campagnes de sensibilisation et d'information menées par nos deux institutions qui ont contribué à propulser au premier plan l'affacturage en tant qu'alternative majeure au financement du commerce en République du Congo. Ce soutien permettra à la Banque Postale de capitaliser et de renforcer son activité d'affacturage et d'apporter un soutien adéquat aux PME congolaises qui ont un accès limité au financement bancaire. Conformément à notre plan stratégique, Afreximbank reste pleinement engagée à soutenir la Banque Postale dans sa mission de promotion de l'affacturage au Congo et dans toute la région de l'Afrique centrale. »