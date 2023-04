Afrique : l’AFFM soutient ses efforts de mobilisation des ressources

APO - 13/04/2023 13:00

Le plan stratégique 2022-2028 du Mécanisme africain de financement du développement des engrais priorise l’élargissement de l’accès au financement par des investissements en capital.

En effet, le Conseil d’administration du Mécanisme africain de financement du développement des engrais (AFFM) s’est engagé, le 17 mars dernier, à mobiliser des fonds pour mettre en œuvre le Plan stratégique 2022-2028, afin d’accroître la disponibilité et l’utilisation appropriée des engrais en Afrique.



Onze membres institutionnels du Conseil d’administration ont participé à une réunion hybride organisée au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan.



Il s’agit de la Commission de l’Union africaine, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, du Centre international de développement des engrais, de la Banque africaine d’exportation et d’importation, de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique, de l’Association internationale des engrais (International Fertilizer Association), de l’Agence norvégienne de coopération au développement, de l’Organisation panafricaine des agriculteurs, du ministère de l’Agriculture du Zimbabwe, de la Banque africaine de développement et du secrétariat du Mécanisme africain de financement du développement des engrais.



Le plan stratégique 2022-2028 du Mécanisme africain de financement du développement des engrais priorise l’élargissement de l’accès au financement par des investissements en capital et des réformes des politiques. Il prévoit également une assistance technique pour améliorer l’accès et l’utilisation appropriée des engrais aux petits exploitants agricoles.



Les membres du Conseil ont félicité le mécanisme d’avoir mené à bien des projets de garantie de crédit commercial au Nigéria, en Tanzanie, au Ghana et en Côte d’Ivoire. En fin 2022, des garanties de crédit commercial d’un montant total de 8,8 millions de dollars ont été multipliés par 5,3, grâce à un effet de levier.



Cela a permis de fournir 112 268 tonnes d’engrais à 690 896 petits exploitants agricoles dans les quatre pays. 97 petites et moyennes entreprises ont pu accéder au financement et 138 entreprises, parmi lesquelles des fournisseurs d’engrais, des négociants en produits agricoles et des agrégateurs, ainsi que 20 987 petits exploitants agricoles, ont bénéficié d’un renforcement de capacités.



Afin d’accroître ses investissements en matière de garantie de crédit commercial, le Mécanisme africain de financement du développement des engrais a constitué une réserve de projets à mettre en œuvre en 2023. Ils seront mis en œuvre au Mozambique, au Zimbabwe, en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie.



Le Conseil d’administration a approuvé le rapport annuel du Mécanisme africain de financement du développement des engrais pour 2022, ainsi que son programme de travail et le budget pour 2023.