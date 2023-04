Afrique : un déficit de logement représentant au moins 56 millions d'unités

MFPR - 13/04/2023 11:43

Shelter Afrique, le financier panafricain du développement du logement, cible la diaspora africaine pour améliorer la fourniture de logements abordables sur le continent.

Le directeur général de Shelter Afrique, Thierno-Habib Hann, a déclaré que plus de 170 millions de personnes d'ascendance africaine vivant dans le monde entier, constituent un formidable réservoir de ressources pour le développement de l'infrastructure du continent, y compris pour le logement.



Il s'exprimait ainsi à l’occasion de la 25ème conférence annuelle Harvard Africa Business Conference 2023-Africa Accelerated, où il a partagé des idées sur des solutions innovantes pour combler le déficit de logements en Afrique.



« Les populations de la diaspora africaine augmentent, tout comme leur épargne et l'ampleur des ressources disponibles à réinvestir dans leur pays d'origine. La Banque mondiale estime que les Africains de la diaspora épargnent environ 53 milliards de dollars par an et, en 2021, les envois de fonds enregistrés ont atteint plus de 95,6 milliards de dollars à destination et à l'intérieur de l'Afrique », a déclaré M. Hann.



Les dix premiers bénéficiaires des envois de fonds en Afrique en 2021 sont le Nigeria (19,2 milliards de dollars), le Ghana (4,5 milliards de dollars), le Kenya (3,7 milliards de dollars), le Sénégal (2,7 milliards de dollars), le Zimbabwe (2,0 milliards de dollars), la République démocratique du Congo (1,3 milliard de dollars), l'Ouganda (1,1 milliard de dollars), le Mali (1,1 milliard de dollars), l'Afrique du Sud (900 millions de dollars), et le Togo (700 millions de dollars).



Selon les statistiques de la Banque mondiale, le Sud-Soudan, le Lesotho et la Gambie sont les principaux bénéficiaires des transferts de fonds en Afrique, en proportion de leur économie, avec respectivement 35 %, 21 % et 15 % de leur PIB provenant de ces transferts.



Depuis 2000, cinq pays (le Kenya, le Nigeria, l'Éthiopie, le Ghana et le Rwanda), dont la population de la diaspora est estimée à quatre millions de personnes, soit 12 % de l'ensemble des migrants africains, ont émis des obligations de la diaspora. L'Afrique est considérée comme le continent dont la population urbaine croît le plus rapidement.



On estime que plus de 60 % de la population urbaine de l'Afrique subsaharienne (ASS) vit dans des zones classées comme bidonvilles et établissements informels. Selon les Nations Unies, le nombre de citadins africains devrait atteindre 1,5 milliard d'ici à 2050 et l'Afrique devrait franchir le cap des 50 % de population urbaine vers 2035.



Actuellement, l'Afrique souffre d'un déficit de logement qui représente au moins 56 millions d'unités. La Banque africaine de développement estime que les besoins en infrastructures de l'Afrique s'élèvent à 130-170 milliards de dollars par an, avec un déficit de financement de l'ordre de 68-108 milliards de dollars.



À ce jour, moins de la moitié de ce montant est mobilisée, ce qui laisse un déficit de financement de l'ordre de 68 à 108 milliards de dollars.