Angola Assegura Apoios Chave do Sector Energético Para a AOG (Angola Oil And Gas) 2020

APO - 11/03/2020 18:08

A Conferência e Exposição Angola Oil & Gás 2020 alinhou-se com a visão do governo de galvanizar a actividade no sector do petróleo e gás em Angola. Entre os patrocinadores deste evento focado na promoção de investimentos no país, estão a Total, a Baker Hughes, a Equinor e a Huawei. A Conferência e Exposição Angola […]

