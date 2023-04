Bénin : réception d’un don de matériels de transmission de la France

Info Alwihda - 12/04/2023 11:28

Le général de brigade Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major général de l’armée béninoise, a réceptionné le 7 avril 2023, un don de matériels de transmission et de génie, remis par la France.



Le don est un dispositif de communication performant et indispensable pour le succès des manœuvres aériennes et terrestres, indique le gouvernement béninois. Il est composé de postes émetteurs récepteurs VHF, de radios portatives, des moyens de détection et des moyens de déminage.



Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les groupes armées, déclenchée par l’armée béninoise, ces matériels de transmission et de génie viennent à point nommé, et ravivent davantage la coopération militaire entre la France et le Bénin, se félicite le gouvernement.



Selon Marc Vizy, ambassadeur de la France au Bénin, la lutte contre le terrorisme dans sa globalité dans le septentrion du Bénin, est l’un des objectifs de ce partenariat militaire. La France apporte son soutien et sa participation en matière d’équipement, de formation et de renseignement.



« Le Bénin est un pays ami agressé par le terrorisme et nous l’accompagnons comme nous accompagnons l’Ukraine, victime d’une agression coloniale d’un autre temps. Nos présidents respectifs se sont entendus et nous avons la volonté de lutter contre un ennemi commun », a poursuivi l’ambassadeur.



Le général Gbaguidi a salué la vitalité de ce partenariat. Il a affirmé que l’armée béninoise a évolué dans le management de ses ressources humaines, et dans l’acquisition de ses matériels pour faire face aux nouvelles menaces.



Il faut rappeler que les Forces armées béninoises ont récemment réceptionné de la partie française, des dizaines de véhicules de gamme tactique à fort potentiel opérationnel.