Burundi : la BAD approuve une facilité de garantie des transactions de financement du commerce

Info Alwihda - 15/04/2023 13:03

Nnenna Nwabufo, directrice générale pour l’Afrique de l’Est de la Banque africaine de développement, a souligné le besoin crucial d’un tel soutien sur le continent.

Le conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) a approuvé une facilité de garantie des transactions de financement du commerce en faveur de la Banque commerciale du Burundi (Bancobu). En capitalisant sur l’empreinte stratégique de Bancobu dans le pays, cet instrument apportera un soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux sociétés locales, afin de faciliter la satisfaction de leurs besoins en matière de financement du commerce d’importation et d’exportation.



La Banque fournira une garantie aux banques confirmatrices pour le risque de défaut de paiement découlant de la confirmation de lettres de crédit et d’instruments similaires de financement du commerce émis par la Bancobu.



S’exprimant peu après l’approbation du Conseil d’administration, Nnenna Nwabufo, directrice générale pour l’Afrique de l’Est de la Banque africaine de développement, a souligné le besoin crucial d’un tel soutien sur le continent. « Nous nous réjouissons de ce partenariat qui permettra à la Bancobu d’accroître son soutien au financement du commerce dans des secteurs critiques de l’économie burundaise grâce à l’allègement du besoin en capital fourni par la garantie de transaction », a-t-elle déclaré. « Cela s’inscrit dans le droit fil de la priorité accordée par la Banque au développement du secteur privé par le biais d’un soutien au secteur financier », a-t-elle ajouté.



Le manque de lignes de crédit adéquates de la part des banques internationales de confirmation a entravé la capacité de la Bancobu à soutenir ses clients. Cette facilité soutiendra l’importation d’intrants essentiels tels que des engrais, des produits pharmaceutiques, des panneaux solaires, des machines agricoles et d’autres biens intermédiaires dont le Burundi a besoin pour relancer ses secteurs agricole et manufacturier.



Ahmed Attout, directeur par intérim du Département du développement du secteur financier de la Banque africaine de développement, a déclaré que la survenue de la pandémie de Covid-19, conjuguée à des exigences strictes en matière de réglementation et de capital, ainsi qu’à l’application des règles de conformité en matière de connaissance du client (KYC, l’acronyme anglais pour « Know Your Customer »), a conduit de nombreuses banques internationales à réduire leurs relations de correspondance bancaire en Afrique, alors que certaines d’entre elles se sont simplement retirées du marché. « Il y a donc un besoin urgent de financement pour redynamiser le commerce en Afrique, ce qui nécessite une plus grande participation d’institutions telles que la Banque africaine de développement », a-t-il ajouté.