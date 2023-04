Burundi : soutien de la BAD dans des secteurs clés de développement

APO - 13/04/2023 10:59

Le Groupe de la Banque utilisera deux projets de son portefeuille actuel au pays, pour pourvoir aux besoins immédiats de la première phase.

Le Groupe de la Banque africaine de développement va mobiliser près de 4 millions de dollars, pour permettre au Burundi d’acheter en urgence plus de 3 000 tonnes d’engrais.



Cet appui permettra au pays de faire face à ses besoins urgents en engrais pour la prochaine campagne agricole dont la première phase démarre au mois de mai. Les besoins couvrant toutes les phases sont estimés à 145 000 tonnes.



Le ministre burundais des Finances, du Budget et de la Planification économique Audace Niyonzima, a sollicité, au nom du président Évariste Nadyishimiye, l’appui de la Banque lors d’une visite au président de l’institution à Abidjan le 7 avril. Le Groupe de la Banque utilisera deux projets de son portefeuille actuel au Burundi pour pourvoir aux besoins immédiats de la première phase.



Le président de l’institution, M. Akinwumi Adesina, a indiqué que le Mécanisme africain de financement du développement des engrais, un fonds spécial géré par le Groupe de la Banque, représente également une opportunité qui sera explorée pour les phases ultérieures. Ce fonds spécial est géré par le Groupe de la Banque africaine de développement.



La Banque appuiera également les démarches du Burundi pour explorer les possibilités existantes en matière d’acquisition d’engrais auprès d’autres organismes internationaux tels que le Programme alimentaire mondial.



M. Adesina a encouragé le gouvernement burundais à poursuivre les réformes dans le secteur des engrais. Il a suggéré la mise en place d’un porte-monnaie électronique (e-wallet) pour plus de transparence dans la distribution d’engrais aux bénéficiaires.



Le Groupe de la Banque a mobilisé pour sa part quelque 1,3 million de dollars pour financer des études techniques relatives à la mise en place d’agropoles et de périmètres irrigués à Karusi et à Cibitoke. Le ministre burundais a également souhaité que son pays puisse accéder aux mécanismes financiers d’AFAWA (Affirmative Finance Action for Women in Africa ou Initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique) en faveur des jeunes et des femmes de son pays.



La réunion a également porté sur l’intégration régionale. M. Adesina a rappelé à cet égard l’engagement de la Banque d’investir environ 100 millions de dollars dans la construction du tronçon Uvinza-Musongati-Gitega (entre la Tanzanie et le Burundi). Le projet sera présenté au Conseil d’administration en septembre 2023.



Cette visite au siège de l’institution panafricaine de développement entre dans le cadre des relations suivies entre la Banque et ses pays membres et de son rôle de première institution multilatérale de financement du développement en Afrique.



Le portefeuille actif de la Banque pour le Burundi comprend 19 opérations pour des engagements de 372 millions de dollars essentiellement concentrés dans l’énergie (45 %), le transport (34 %), l’agriculture (12 %) et le social (8 %).