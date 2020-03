Cameroun/Métrologie : la journée mondiale se prépare

Abraham Ndjana Modo - 13/03/2020 17:22

Une réunion relative à l’organisation des activités marquant cette célébration s’est tenue ce 13 mars 2020 à Yaoundé.

C’est la salle de conférence du ministère du Commerce qui a servi de cadre à cette importante réunion présidée par Freddy Noah Ava, directeur de la métrologie, de la qualité et des prix. Y prenaient, outre le personnel du ministère du Commerce, des responsables en provenance d’autres administrations et des entreprises concernées.

Le thème retenu pour cette édition porte sur « Les mesures pour le commerce mondial ». Il s’agit de montrer l’importance de la mesure et du mesurage, bref de la métrologie dans les transactions commerciales tant nationales qu’internationales. Il sera question au cours de cette célébration de sensibiliser les sociétés agrées, les entreprises, les consommateurs, les administrations et organismes en charge de la métrologie sur le rôle des mesures dans le commerce mondial, afin de garantir l’équité, maintenir la confiance et assurer la protection des producteurs et des consommateurs. Aussi, ces différents acteurs seront édifiés sur l’importance de l’application des normes techniques et réglementaires en vigueur dans le commerce international dans le but d’éviter d’éventuels obstacles techniques au commerce.

A cet effet, une exposition des innovations technologiques dans le domaine de la métrologie sera organiséer, ainsi que la formation des personnels en charge de la métrologie à travers des journées thématiques au cours desquelles seront abordées des questions de la structure de la métrologie mondiale, la traçabilité, l’homologation, l’évaluation de la conformité et de la réglementation dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments, la production manufacturière, le transport et la protection de l’environnement.

Il faut rappeler que la Journée Mondiale de la Métrologie se célèbre le 5 juin dans 80 pays dont le Cameroun. Cette journée marque la commémoration de la signature de la convention du mètre établie dans le cadre d'une collaboration mondiale dans le domaine de la science de la mesure et dans ses applications industrielles, commerciales et sociétales.