Coronavirus : le Tchad élabore un plan national pour préparer sa riposte

Info Alwihda - 13/03/2020 19:32

Un plan national de contingence pour la préparation et la riposte à la pandémie du COVID-19 a été présenté vendredi au Palais présidentiel, au cours d'une réunion de la cellule de veille et de sécurité sanitaire face à la pandémie de Coronavirus.



La rencontre a été présidé par le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.



Le plan élaboré par la directrice de la lutte contre la maladie et la promotion de la santé, Dr Saada Daoud, prévoit deux situations : aucun cas détecté au Tchad et/ou des cas détectés et des mesures à envisager.



Dans les deux cas de figures, le plan envisage des ripostes à travers entre autres, la mise en quarantaine des passagers en provenance des pays infectés ; la multiplication des points de contrôle, l’acquisition des hôpitaux mobiles, des réactifs et consommables, etc.



A compter d'aujourd'hui, aucun ordre de mission de ne sera délivré à un fonctionnaire tchadien pour une mission vers les pays où le COVID 19 y sévit, informe la Présidence.



Le suivi de la mise en œuvre du plan de prévention et de riposte de la pandémie à coronavirus (COVID-19) est assuré par le Ministre d’Etat Kalzeubet Payimi Deubet.