Coronavirus : le Tchad met en place une équipe de surveillance à Ngueli

Info Alwihda - 11/03/2020 17:43

Le ministère de la Santé publique a déployé mercredi du matériel et une équipe mobile de la santé au poste frontalier de N'Gueli, pour procéder au contrôle systématique de prise de la température de tous ceux qui arrivent du Cameroun vers le Tchad.



Dans le cadre de la surveillance épidémiologique, et la préparation à la riposte de la pandémie de la maladie à conoravirus, le Gouvernement tchadien a pris des mesures conséquentes pour barrer la route à une éventuelle survenue d'un cas de suspicion de coronavirus au Tchad.



Cinq points d'entrée des frontières du Tchad (Cameroun et Nigeria) sont concernés par ces dispositifs.



Le Cameroun et le Nigeria ont notifié des cas confirmés de coronavirus Covid-19. Face à cette situation, le Tchad doit renforcer la surveillance épidémiologique pour lutter efficacement contre cette maladie, a indiqué le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal.



Des instructions fermes ont été données par le chef du département de la santé publique afin que la température soit systématiquement prise pour tous ceux qui arrivent du Cameroun.



Mercredi, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré le coronavirus comme une pandémie.