Crise libyenne : le président tchadien au Congo

Info Alwihda - 12/03/2020 12:04

Le chef de l'Etat Idriss Déby est arrivé jeudi à Oyo, ville située à plus de 400 km de Brazzaville au Congo. Il prend part à une réunion sur la crise libyenne, à l'invitation du Président Denis Sassou Nguesso.



L'Union africaine (UA) qui prend en main le dossier libyen a mis sur pied un groupe de contact composé des présidents de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Congo, de l'Egypte et du Tchad, afin de tout mettre en œuvre pour la tenue d'un dialogue entre les antagonistes libyens.



D'après le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, les "assises de ce jour à Oyo, doivent décliner, de manière très opérationnelle, la préparation de la conférence de réconciliation inter-libyenne, sous le sceau de l’inclusivité, de la représentativité et dans le respect de l’intégrité et de l’unité de la Libye."