Déby "conduira la politique du Tchad aussi longtemps que Dieu lui donnera la vie" (Zene Bada)

Malick Mahamat Tidjani - 11/03/2020 12:34

Le chef de l'Etat Idriss Déby "conduira encore la politique du Tchad aussi longtemps que Dieu lui donnera la vie. Et aussi longtemps que le MPS sera encore fort. Et aussi longtemps si nous sommes encore fidèles et loyaux comme aujourd'hui", a déclaré mercredi à Mongo le secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada.



Il a présidé dans le chef-lieu de la province du Guéra, la cérémonie marquant les 30 ans du parti. Mahamat Zene Bada a représenté le chef de l'Etat qui a dû s'absenter à la dernière minute suite à un voyage prévu à Brazzaville pour évoquer le dossier libyen.



D'après le secrétaire général du MPS, le président est un "bon" et "célèbre stratège qui a fait l'école de guerre de Paris."

"Un coup de poignard dans le dos"



"Souvenez vous seulement que y a quelques temps, il y a des individus qu'il a nourri, il y a des gens qu'il a rendu personnalité, des gens anonymes qui n'avaient même pas un âne pour monter, qui sont devenus des éminentes personnalités, et qui ont tenté de l'endormir et de lui donner un coup de poignard dans le dos. Rappelez-vous ces évènements là, rappelez-vous ces péripéties", a souligné Mahamat Zene Bada.



Il a ajouté qu'ils "ont oublié une chose, que notre champion, notre président, derrière son chèche que les gens voient comme un nomade, se cache un bon stratège, un célèbre stratège qui a fait l'école de guerre de Paris, qui n'est pas parvenu par hasard, qui est un pilote. Un pilote c'est quelqu'un de rationnel, un pilote ne fait pas d'à-peu-près."



Zene Bada a indiqué que la "stratégie" du chef de l'Etat "l'a amené à avoir 30 ans d'existence, autour de nous mêmes, autour de ses camarades pour pouvoir conduire la politique du Tchad." "Souvenez vous seulement que y a quelques temps, il y a des individus qu'il a nourri, il y a des gens qu'il a rendu personnalité, des gens anonymes qui n'avaient même pas un âne pour monter, qui sont devenus des éminentes personnalités, et qui ont tenté de l'endormir et de lui donner un coup de poignard dans le dos. Rappelez-vous ces évènements là, rappelez-vous ces péripéties", a souligné Mahamat Zene Bada.Il a ajouté qu'ils "ont oublié une chose, que notre champion, notre président, derrière son chèche que les gens voient comme un nomade, se cache un bon stratège, un célèbre stratège qui a fait l'école de guerre de Paris, qui n'est pas parvenu par hasard, qui est un pilote. Un pilote c'est quelqu'un de rationnel, un pilote ne fait pas d'à-peu-près."Zene Bada a indiqué que la "stratégie" du chef de l'Etat "l'a amené à avoir 30 ans d'existence, autour de nous mêmes, autour de ses camarades pour pouvoir conduire la politique du Tchad."