L'Institut Confucius de l'Université de N'Djamena promeut la diversité culturelle à travers la langue chinoise

Malick Mahamat - 19/04/2023 07:43

L'Institut Confucius de l'Université de N'Djamena a célébré la "Journée Internationale de la Langue Chinoise de l'ONU 2023", créée en 2010 pour promouvoir le multilinguisme et la diversité culturelle. La cérémonie s'est déroulée le 18 avril dans la salle de conférence de la Faculté de l'Éducation de l'Université Roi Fayçal en présence de l'ambassadeur de Chine au Tchad.

Dans son discours, le directeur de l'Institut Confucius, Yang Xinming, a souligné que la langue chinoise est l'une des plus anciennes et qu'elle a joué un rôle important dans le monde en pleine croissance.



Le but de la célébration était de permettre aux étudiants de comprendre l'importance de la langue chinoise. L'Institut Confucius offre des cours d'arts martiaux ainsi que des livres qui introduisent de manière plus systématique la culture chinoise.



Dans son allocution, la représentante de l'Université Roi Fayçal, Khadidja Hassaballah Hamid, a indiqué que le choix de l'université pour cette célébration était destiné à sensibiliser les étudiants sur l'importance de la langue chinoise dans le milieu universitaire en général et à l'Université Roi Fayçal en particulier. Le message s'adresse non seulement aux étudiants, mais également aux enseignants des différents départements.