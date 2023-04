L'Union européenne juge regrettable la décision du Tchad d’expulser l’ambassadeur allemand

Info Alwihda - 12/04/2023 21:41

"La décision des autorités de transition du Tchad d’expulser l’ambassadeur allemand est regrettable. C’est un geste particulièrement hostile eu égard au partenariat et à l’engagement de longue date de l’UE et de ses États membres au Tchad, y compris dans le cadre de la transition en cours", a déclaré ce 12 avril, Nabila Massrali, porte-parole de l'UE.

L’Union européenne "réitère l’importance d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel et d’une transition d’une durée limitée qui garantisse le respect des droits humains et des libertés fondamentales".



"Un processus inclusif et soutenu par tous les acteurs civils et politiques est essentiel afin de garantir la crédibilité et la légitimité du processus en cours et par là-même la réussite de la transition", selon l’UE qui "continuera d’insister sur ces points qui sont des conditions importantes de son partenariat avec le Tchad."