Le FMI craint une récession mondiale et une baisse de la croissance

TASS - 13/04/2023 18:27

Le Fonds monétaire international (FMI) craint une récession mondiale et recommande d’éviter une forte baisse de la croissance économique.



C'est ce qu'a annoncé la directrice générale de l’organisation, Kristalina Georgieva, jeudi à Washington, lors d'une conférence de presse dans le cadre de la session de printemps des organes directeurs du Fonds et de la Banque mondiale. « Une croissance économique mondiale de 2,8% n'est pas suffisante pour ouvrir des opportunités aux entreprises et aux personnes du monde entier.



Ce qui est le plus préoccupant, c’est la faible croissance économique projetée sur une plus longue période », a-t-elle noté.



Selon elle, les circonstances actuelles de l'économie mondiale soulignent « la priorité d'assurer la sécurité de l'approvisionnement et le fonctionnement fiable des chaînes d'approvisionnement mondiales ». Mme Georgieva a réaffirmé que "la mondialisation n'a pas profité à tous" les pays.