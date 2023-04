Le PDR appelle au cessez-le-feu et à la retenue au Soudan

Info Alwihda - 17/04/2023 00:22

Le Parti des Démocrates pour le Renouveau (PDR) a publié un communiqué le 16 avril 2023, dans lequel il a exprimé sa profonde tristesse face aux événements tragiques en cours au Soudan. Les affrontements violents entre l'armée et la force d'intervention rapide ont causé des dizaines de morts et des milliers de déplacés.

Le président du PDR, Izadine Ahmat Tidjani, appelle les deux parties belligérantes à mettre fin aux hostilités et à chercher un retour rapide au calme. Le PDR encourage également les citoyens soudanais à faire preuve de retenue tout en privilégiant l'intérêt général et le dialogue comme seule arme de réconciliation.



Le communiqué souligne également l'importance de la communauté internationale dans la résolution de cette crise. Le PDR demande à l'Union Africaine, à l'Union Arabe et aux pays amis du Soudan de contribuer à la paix dans la région en pesant de tout leur poids.