Le Tchad annonce des "dispositions" pour la sécurité de ses ressortissants au Soudan

Info Alwihda - 15/04/2023 16:54

Le gouvernement tchadien a publié un communiqué ce 15 avril 2023 concernant la situation au Soudan. Le Tchad suit attentivement les événements qui ont engendré des troubles et des affrontements armés dans le pays voisin.

Dans un souci de paix et de sécurité, le Tchad en appelle au calme et à la cessation des hostilités, tout en invitant les belligérants à engager un dialogue, indique Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication.



Le gouvernement tchadien a également fait appel à la communauté régionale et internationale ainsi qu'aux pays amis pour s'investir dans un retour à la paix et permettre au Soudan de poursuivre sa transition en cours de manière pacifique.