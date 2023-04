Libye : l’envoyé spécial de l’ONU appelle à soutenir la nouvelle dynamique de coopération

Info Alwihda - 19/04/2023 06:34

Alors que la Libye se prépare à des élections plus tard cette année, la nouvelle dynamique de coopération entre les dirigeants libyens doit être soutenue, a déclaré mardi, au Conseil de sécurité, le Représentant spécial du Secrétaire général pour ce pays, dans des propos rapportés par ONU Info.

« Il y a une nouvelle dynamique en Libye », a affirmé Abdoulaye Bathily, exhortant les autorités à répondre à l'attente de la population de pouvoir choisir de nouveaux dirigeants via les urnes et à tenir tous leurs engagements. « Tous les partenaires internationaux doivent soutenir l'élan actuel et parler d'une seule voix sur les questions libyennes ».



« Des consultations intensives ont eu lieu entre les acteurs de la sécurité. Les dirigeants institutionnels et politiques ont également pris des mesures pour faire avancer le processus politique », a-t-il ajouté, dans le cadre d’un exposé faisant le point des développements de ces derniers mois.



Alors que la situation sécuritaire reste tendue, le cessez-le-feu continue de tenir et il y a eu des développements positifs concernant la coopération entre l'armée libyenne sous le contrôle du gouvernement internationalement reconnu et l'Armée nationale libyenne rivale, ainsi que sur le retrait des combattants étrangers et des mercenaires, a déclaré M. Bathily, qui dirige également la mission de l'ONU en Libye (MANUL).



Sur la question du retour des combattants étrangers et des mercenaires de Libye, le Représentant spécial s'est rendu au Tchad, au Niger et au Soudan pour discuter avec les dirigeants de la meilleure façon d'améliorer les conditions pour que cela se produise.



« Le retrait des combattants étrangers doit être mené de manière coordonnée, séquencée et synchronisée afin de garantir qu'ils ne deviennent pas une menace pour la sécurité de leur pays d'origine », a-t-il dit, ajoutant que le processus devrait également contribuer à lutter contre le terrorisme, l'extraction de l'or, le trafic d'êtres humains et de drogue et toutes les formes de criminalité affectant les zones frontalières.



Soulignant les progrès réalisés sur un certain nombre d'autres fronts, il a déclaré que la mobilisation active de tous ceux qui ont un intérêt direct dans l'avenir politique, y compris le Conseil présidentiel, le gouvernement, la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État, est essentielle pour parvenir à un consensus sur les questions politiques, les questions de sécurité ainsi que les questions relatives à la participation des femmes et des jeunes.