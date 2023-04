Mahamat Idriss Déby Itno en tant que médiateur de la crise soudanaise ?

Info Alwihda - 16/04/2023 23:22

Le président de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, s'est exprimé sur la situation au Soudan, pays voisin et frère, dans une déclaration publiée ce 16 avril 2023 sur sa page Facebook.

Le chef de l'État a annoncé qu'il a eu des échanges téléphoniques avec le président du Conseil souverain de transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan Abdulrahman, ainsi qu'avec le vice-président, le général Mahamat Hamdan Dagalo, les deux belligérants. Il a exprimé sa tristesse face aux événements récents et a appelé à un cessez-le-feu et à la recherche d'une solution pacifique par le dialogue, afin d'éviter des souffrances inutiles pour les populations.



Cette initiative soulève la question de savoir si Mahamat Idriss Déby Itno pourrait jouer un rôle de médiateur dans la crise soudanaise, tout comme son défunt prédécesseur Idriss Deby Itno avait pu le faire à plusieurs reprises. Les deux dirigeants soudanais ont d'ailleurs effectué plusieurs déplacements à N'Djamena pour des consultations avec les autorités tchadiennes.



Les événements récents au Soudan ont entrainé une escalade de la violence et une détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Dans ce contexte, la médiation du Tchad pourrait être bénéfique pour aider à trouver une solution pacifique et stable pour le Soudan et sa population.