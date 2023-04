Moyen-Orient et Afrique : des lacunes dans les soins de l'insuffisance rénale chronique

Info Alwihda - 12/04/2023 12:10

Face à la situation, des nouvelles mesures sont proposées pour endiguer l'augmentation alarmante des taux d'IRC dans la région.

Un manque de sensibilisation à l’insuffisance rénale chronique (IRC) et à ses facteurs de risque fait que cette maladie potentiellement mortelle reste sous-diagnostiquée et sous-traitée au Moyen-Orient et en Afrique. C'est l'avertissement lancé par d'éminents professionnels de la santé de ces deux régions, qui ont également proposé une série de mesures visant à prévenir l'augmentation des cas d'IRC et à améliorer les résultats pour les personnes déjà atteintes d'IRC.



L'analyse et les recommandations du comité directeur du Moyen-Orient et de l'Afrique pour l'IRC (MEA-IRC) ont été publiées dans le International Journal of Nephrology and Renovascular Disease. L'IRC est une cause majeure de morbidité et de mortalité dans les pays en développement, tout comme dans les pays développés. Elle est associée à 35,8 millions d’années de vie avec incapacité ajustées (DALY), dont un tiers est attribué à l'insuffisance rénale d’origine diabétique.



L'article démontre que, malgré la gravité et la prévalence de l'IRC, les mesures visant à améliorer la prévention et le traitement de la maladie dans la région restent minimes. Il note que de nombreux professionnels de la santé primaire ne sont pas formés pour identifier les signes précurseurs de l'IRC, et que les thérapies nouvelles et futures qui ont fait leurs preuves pour améliorer les résultats au niveau des reins ne sont pas accessibles de façon équitable dans les différents contextes de soins médicaux dans les régions.



Les auteurs recommandent que les gouvernements et les fournisseurs de soins de santé prennent des mesures urgentes pour améliorer les résultats pour les patients, y compris des campagnes de sensibilisation ; un dépistage accru; l'augmentation des études épidémiologiques pour inclure un plus grand nombre de participants de ces régions; la mise en œuvre de lignes directrices internationales fondées sur des données probantes relatives à l'IRC; et l'amélioration de l'accès aux nouvelles thérapies.



La publication reconnaît que les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) peuvent faire face à des obstacles supplémentaires pour lutter contre l'augmentation des cas d'IRC, notamment l'absence de systèmes d'assurance maladie fonctionnels pour garantir l'accès aux nouveaux traitements.



Pour remédier à cette disparité, elle suggère des études concrètes pour évaluer la rentabilité des nouvelles thérapies et un soutien financier ou des programmes subventionnés pour en assurer la disponibilité.