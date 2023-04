N'Djamena : Citizens Protection-Union-Emergence organise un Iftar Sayim à l'hôpital Tchad-Chine

Malick Mahamat - 15/04/2023 23:22

L'association Citizens Protection-Union-Emergence a organisé un Iftar Sayim à l'hôpital Tchad Chine ce 15 avril, offrant des vivres pour rompre le jeûne aux patients et aux gardes malades.

Le secrétaire général, Abdallah Gayang Souaré, a rappelé que le mois de Ramadan est propice à la charité et a souligné l'importance d'accompagner les patients en cette période difficile.



Le directeur exécutif, Adoum Mahamat Tahir, a ajouté que l'association avait lancé une opération de 200 repas pour permettre aux patients et à leur garde malade de rompre le jeûne. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les membres de l'association pour leur engagement en faveur des citoyens.



Enfin, Adoum Mahamat Tahir a annoncé que l'association continuerait la caravane pendant ce mois béni du Ramadan et renforcerait la distribution de repas pour la prochaine édition, atteignant jusqu'à 1000 repas.