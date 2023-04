N’Djamena : pavillon des urgences, une rénovation s’impose

Martin Higdé Ndouba - 16/04/2023 12:04

Dans le pavillon des urgences, l'accès aux soins de qualité est loin d'être une priorité. En effet, les salles de soins sont délabrées et insalubres, avec des matelas déchirés et des moustiques en journée. Le pavillon des urgences est-il un lieu de soins ou une prison ?L'absence de gratuité des premiers soins est également un problème, car le personnel soignant refuse souvent de traiter les patients avant d'avoir reçu le paiement des produits nécessaires. Cette situation est inacceptable, car la santé est un droit universel et l'amélioration des conditions de soins doit être une priorité pour les gouvernants.Il est urgent que les autorités prennent leurs responsabilités pour assurer une bonne santé de la population. En investissant dans la rénovation et l'équipement du pavillon des urgences, elles pourront offrir un accès aux soins de qualité pour tous. Les malades ne doivent plus avoir à craindre de ressortir avec des maladies ou des infections, au risque de mettre leur vie en danger.La santé est un enjeu crucial pour le développement d'un pays. Il est temps de reconnaître cela et de mettre en place les moyens nécessaires pour garantir l'accès aux soins pour tous, sans discrimination.