Pénurie d'électricité à Moundou : des habitants privilégiés grâce à la présence des agents de la SNE

Info Alwihda - 15/04/2023 08:23

Depuis plus de deux mois, la ville de Moundou, au Tchad, est confrontée à une pénurie d'électricité. Cependant, les habitants d'un secteur particulier ont eu la chance d'avoir de l'électricité en permanence pendant les trois derniers jours. Cette situation a suscité de nombreuses interrogations parmi les habitants de la ville qui se demandent pourquoi ce secteur est le seul à être alimenté.



Des investigations menées ont révélé que ce secteur abrite un hébergement où sont logés quelques agents de la Société nationale d'électricité (SNE) de N'Djamena, venus en mission à Moundou. C'est leur présence qui justifie l'alimentation en électricité de ce secteur depuis quelques jours.



Cependant, cette situation suscite des inquiétudes chez les habitants des environs qui espèrent que cette mission se prolongera afin de bénéficier de l'électricité qui est quasi-inexistante dans la ville de Moundou.



La pénurie d'électricité a des conséquences graves sur la vie quotidienne des habitants de Moundou, notamment sur leur santé et leur sécurité. La fourniture régulière d'électricité est un enjeu majeur pour le développement économique et social de la ville.



Les autorités compétentes doivent prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce problème rapidement et fournir de l'électricité à tous les habitants de la ville, et pas seulement à un secteur en particulier. La population de Moundou mérite d'avoir accès à des services publics de qualité, y compris l'électricité.