Priorité à la santé primaire : le message de l'OMS au Tchad pour ses 75 ans

Hibé Ouadjouli Evarist - 12/04/2023 22:39

L'Organisation mondiale de la santé fête ses 75 ans d'existence. À l'occasion de la journée mondiale de la santé couplée à l'anniversaire de l'OMS, une conférence de presse a eu lieu dans un hôtel de la place sous le thème "santé pour tous : succès et défis au Tchad". L'OMS a pour mission d'aider les gens à vivre en bonne santé, dans le respect de la vie humaine.

Le représentant de l'OMS au Tchad, Dr Jean Bosko Ndihokubwayo, a souligné que l'OMS surveille la santé mondiale depuis 75 ans en informant et conseillant les gouvernements, formant les acteurs de la santé publique et intervenant dans les situations de crise sanitaire partout dans le monde. Il a rappelé que l'OMS travaille pour amener tous les peuples du monde à un niveau de santé le plus élevé possible.



Dr Jean Bosko Ndihokubwayo a également indiqué que des résultats tangibles ont été enregistrés malgré les améliorations à apporter. Il a exhorté les pays à donner la priorité aux soins de santé primaire en tant que fondement de la couverture santé universelle.



Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdoulmadjid Abderahim Mahamat, a exprimé la reconnaissance du gouvernement à l'endroit de l'OMS et des autres partenaires. Il a appelé à la vulgarisation des résultats des efforts de l'OMS au Tchad, en particulier dans l'amélioration permanente de la qualité des soins de santé offerts à la population.



Le ministre a ensuite présenté les éléments clés de la stratégie de l'OMS au Tchad, qui repose sur le pilotage du secteur de la santé et de la bonne gouvernance, la prévention et la gestion des urgences sanitaires, l'offre de service de santé de qualité, la promotion de la santé tout au long de la vie, la nutrition et autres maladies non transmissibles, et enfin la promotion des mécanismes de protection financière.