Situation au Soudan et au Logone Oriental : réunion sécuritaire à la Présidence du Tchad

Info Alwihda - 19/04/2023 17:37

Le président de transition Mahamat Idriss Deby a dirigé ce 19 avril, une réunion de sécurité en présence du premier ministre de transition, Saleh Kebzabo et des ministres et responsables en charge de l’appareil sécuritaire, informe la Présidence.



La réunion était consacrée à l’application effective de la décision de fermeture de la frontière avec le Soudan et au rétablissement de l’ordre et de la sécurité dans les Monts de Lam, suite aux affrontements ayant occasionné des pertes en vies humaines.