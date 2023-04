Situation au Soudan : quelles conséquences pour le Tchad ?

Info Alwihda - 15/04/2023 21:55

La détérioration de la situation sécuritaire au Soudan peut avoir des conséquences sur les pays voisins.

Le Tchad, en particulier, pourrait se préparer à des pénuries de vivres, de carburant et de matériel de construction dans la région de l'est du pays, en plus d'une recrudescence de la criminalité, selon une analyse du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) qui tire la sonnette d'alarme.



Face aux violents affrontements au Soudan depuis ce 15 avril, le gouvernement tchadien a annoncé la fermeture de sa frontière avec le Soudan, tout en sécurisant la zone. Il a également pris des mesures pour protéger ses ressortissants présents dans le pays voisin.



Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties en conflit à cesser les hostilités et à entamer un dialogue pour régler la crise. Les affrontements entre les Forces de soutien rapide (FSR) et les Forces armées soudanaises ont commencé à proximité de la base militaire de Merowe et à Khartoum, la capitale soudanaise. Ces tensions ont déjà fait au moins trois victimes civiles et de nombreux blessés.



La situation au Soudan, en proie à des divergences entre Mohamed Hamdan Dogolo et Abdel Fattah al-Burhan, commandants respectifs des FSR et de l'armée, ne cesse de s'aggraver. Le Tchad et les autres pays voisins espèrent que le calme sera rapidement rétabli pour éviter que la crise ne se propage davantage et n'affecte davantage leur vie quotidienne.