Soudan : MTN bloque Internet sur ordre des autorités

TASS - 16/04/2023 16:56

La plus grande société de télécommunications d'Afrique, MTN, a bloqué Internet au Soudan sur ordre du régulateur de l'État, a rapporté dimanche Reuters, citant deux sources au sein de la société.

L'agence n'a pas fourni d'informations supplémentaires. On ne sait pas si d'autres entreprises de télécommunications opérant au Soudan ont reçu des instructions similaires des autorités.



La situation au Soudan s’est aggravée au début de la semaine en raison de désaccords politiques entre le commandant de l’armée, Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige également le Conseil souverain, l’organe directeur du pays, et le chef des forces de réaction rapide, Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemiti, son adjoint au Conseil. Des affrontements ont éclaté samedi 15 avril entre les deux structures près de la base militaire à Merowe et à Khartoum. Selon les dernières informations du Comité des médecins du Soudan, des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines d’autres blessées.