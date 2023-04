Soudan : au moins 56 morts et plus de 500 blessés (comité médical central)

Info Alwihda - 16/04/2023 12:59

Le Comité médical central du Soudan a publié un rapport alarmant sur les affrontements qui ont eu lieu le 15 avril 2023 entre les Forces armées populaires et les Forces de soutien rapide, causant de nombreuses pertes en vies humaines et des blessures graves et modérées.Les Soudanais et les Soudanaises ont été témoins de ces affrontements tragiques, qui ont eu lieu tôt le matin, et qui ont entraîné la mort de nombreux civils innocents. Le Comité médical appelle à la raison et à un arrêt immédiat des tirs inutiles. Il demande également l'ouverture de couloirs sûrs pour évacuer les détenus, les blessés et les personnes bloquées.Selon le rapport, le nombre total de personnes décédées ou blessées qui ont été exclues des hôpitaux et des centres de santé est alarmant. Il y a eu un total de 56 décès de civils, plusieurs décès de militaires, dont certains sont traités dans des hôpitaux réguliers et d'autres en dehors des limites du Comité médical.Le nombre total de blessés a atteint 595 cas, dont des militaires et plusieurs cas critiques.Certaines des victimes militaires ont été transférées dans des hôpitaux réguliers et que certaines sont en dehors de la juridiction du Comité. De même, il y a eu des victimes civiles qui n'ont pas pu atteindre les hôpitaux et les centres de santé en raison de difficultés de déplacement et de l'opposition des forces systématiques aux ambulances.Le rapport précise également le nombre de victimes par région, avec 25 décès dans les régions, 25 décès à Khartoum, 11 décès à Amdurman et 8 décès à My Sea.Le Comité médical central du Soudan exhorte les autorités à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à cette violence et à travailler ensemble pour assurer la sécurité et la protection de tous les citoyens.