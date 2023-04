Soudan : au moins 97 morts en deux jours de combats (comité des médecins)

Info Alwihda - 17/04/2023 05:59

Le Comité préliminaire de l'Union des médecins du Soudan a publié un rapport de terrain sur les affrontements entre les Forces de soutien rapide et les Forces armées.

Selon ce rapport, les affrontements ont entraîné un nombre croissant de victimes, à la fois dans la capitale et dans les régions du pays. Ce rapport, qui est le quatrième du genre, couvre la période allant du 15 au 16 avril 2023.



Le rapport indique que le nombre de victimes depuis le début des affrontements a augmenté pour atteindre 97 décès et 365 blessures parmi les civils. Le rapport détaille également les décès et les blessures enregistrés jusqu'au 16 avril 2023, avec 41 décès et 195 blessés parmi les civils, dont des cas graves.



Le rapport répertorie ensuite les décès et les blessures par ville, avec 21 décès et 61 blessés à Khartoum, 3 décès et 68 blessés à Port-Soudan, et 5 décès et 22 blessés à Omdourman. Dans les régions, le rapport fait état de 4 décès et 15 blessés à Nyala, 3 décès et 7 blessés à White, 5 décès à Al Fasher et 22 blessés à Dunkla.



Le rapport souligne également que ces chiffres ne reflètent pas l'ensemble de la situation, car il est probable qu'il y ait d'autres décès et blessures qui n'ont pas été signalés en raison des difficultés d'accès aux hôpitaux et de la situation de sécurité dans le pays.



Le Comité préliminaire de l'Union des médecins du Soudan appelle à l'arrêt immédiat des affrontements et à une solution négociée pour éviter de nouvelles pertes humaines.