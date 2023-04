Soudan : l'armée de l'air annonce une opération de "balayage"

Info Alwihda - 16/04/2023 00:07

L'armée de l'air soudanaise annonce une opération de balayage des zones occupées par les Forces de soutien rapide (FSR), dans le but de rétablir l'ordre et la sécurité dans ces régions. Les citoyens sont invités à coopérer en restant chez eux et en évitant de sortir.

Le déploiement de l'armée de l'air intervient après une journée d'instabilité dans le pays, caractérisée par des affrontements entre les forces gouvernementales et les FSR.



Dans un communiqué, l'armée de l'air soudanaise a précisé que cette opération de balayage permettra d'identifier les zones contrôlées par la milice rebelle et d'y mener des frappes ciblées pour neutraliser les éléments armés. Les citoyens sont avertis de ne pas sortir de chez eux pendant cette opération pour leur propre sécurité.