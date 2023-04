Soudan : l’armée et les FSR acceptent la proposition de l’ONU d’ouvrir des couloirs humanitaires

Info Alwihda - 16/04/2023 16:12

Les forces armées du Soudan acceptent la proposition de l'ONU d'ouvrir des voies sûres pour les situations humanitaires, pendant trois heures à partir de 16 heures aujourd'hui, tout en conservant leur droit de riposter en cas de violations par la milice rebelle.



Le bureau du porte-parole officiel des forces armées a publié cette annonce ce dimanche après-midi.



Dans un communiqué publié peu après, les Forces soudanaises de soutien rapide informent les citoyens que, conformément à la demande des Nations Unies, elles annoncent l'autorisation de couloirs humanitaires à partir de 16 heures et pour quatre heures, tout en « conservant leur droit de protéger les citoyens et leur droit de répondre à toute attaque par les milices du régime. »



Ces décisions sont intervenues alors que les combats se poursuivent dans plusieurs régions du Soudan, causant des pertes en vies humaines et des déplacements de population. Les couloirs sécurisés devraient permettre aux organisations humanitaires d'accéder aux populations qui ont désespérément besoin d'aide.