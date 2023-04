Soudan : le général Hemetti affirme que la bataille sera décidée dans les jours à venir

Le Commandant des Forces de Soutien Rapide soudanaises, le général Mohamed Hamdan Daglo, également connu sous le nom de Hemetti, a accordé une interview ce 15 avril à Al Jazeera dans laquelle il a lancé des menaces à l'encontre du Président du Conseil de souveraineté Abdel Fattah Al-Burhan, le traitant de "menteur".



Selon Hemetti, les Forces de Soutien Rapide poursuivront Al-Burhan et le livreront à la justice. Il a également envoyé un message aux forces armées pour rejoindre le choix du peuple. Selon lui, la bataille sera décidée dans les jours à venir.



Hemetti a déclaré que ses forces ont été obligées d'entrer dans cette confrontation, affirmant que ce qui se passe maintenant est le prix de la démocratie. Il a ajouté que ses forces sont bien placées et qu'elles contrôlent toutes les bases, et qu'elles n'ont attaqué personne, mais ont réagi à une attaque contre leur siège.



La situation politique au Soudan reste tendue, avec des affrontements entre les Forces de Soutien Rapide et les forces armées qui soutiennent le Conseil de souveraineté. Les récents événements ont entraîné une incertitude quant à l'avenir du pays et à la transition vers la démocratie.