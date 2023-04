Soudan : les Forces de soutien rapide affirment contrôler plusieurs sites à Khartoum

Info Alwihda - 15/04/2023 12:40

Les Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé ce 15 avril avoir contrôlé plusieurs sites stratégiques au Soudan, après une « attaque des forces armées » ce samedi matin.

Dans une déclaration officielle faisant suite aux affrontements dans la capitale, le Commandement des FSR a confirmé que les terrains de camping de Soba ont été entièrement contrôlés, ainsi que des sites tels que le Palais Républicain, l'aéroport de Khartoum et plusieurs sites dans les états.



Le communiqué de presse a souligné que l'attaque des forces armées représentait une violation manifeste des forces FSR, qui étaient attachées à la paix et ont fait preuve de retenue. La direction des forces armées a été critiquée pour son manque de désir pour la stabilité et la sécurité de la patrie.



Les Forces de soutien rapide ont assuré qu'elles continueront de protéger la dignité, la sécurité et la sûreté de la nation.