Soudan : les forces armées "prêtes à défier les rebelles" pour protéger le pays

Info Alwihda - 15/04/2023 16:28

Le porte-parole officiel des forces armées soudanaises, le général Nabil Abdallah, a fait une nouvelle déclaration ce 15 avril 2023 concernant les affrontements entre l'armée régulière et les forces rebelles notamment à Khartoum. Selon lui, les forces armées n'ont pas commencé l'agression et ont été attaquées par les forces rebelles.

Le général Nabil Abdallah a souligné que les membres de l'armée ne cherchent aucun gain personnel et qu'ils continueront leur travail efficacement, professionnellement et national. Il a également ajouté que toute tentative irresponsable sera défiée et que les dirigeants rebelles devraient abandonner leur cupidité personnelle pour le bien du pays.



Le porte-parole a exprimé son regret que le pays ait atteint ce stade de conflit, mais a souligné que l'armée ne voit pas d'avenir pour le Soudan sans un leadership militaire discipliné. Il a ajouté que les retraités des forces armées ont également rejoint les forces de terrain pour soutenir l'armée régulière.