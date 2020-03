Tchad : Déby s'est rendu au domicile familial de Bintou Malloum

Info Alwihda - 13/03/2020 19:14

Le chef de l'Etat Idriss Déby s’est rendu vendredi après-midi à Klemat dans le 2ème arrondissement de N’Djamena, au domicile familial de Bintou Malloum, décédée mardi 10 mars dernier. Il a présenté ses condoléances et celles de la nation à la famille éplorée.



Le jour du décès, le président de la République par le biais de son compte Twitter a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille de la regrettée, explique la Présidence. Il a salué la mémoire de l’une des pionnières de la lutte pour l’émancipation de la femme tchadienne.



Le président de la République s'est acquitté du rituel religieux en prenant la Fatiha pour la paix de l’âme de la défunt. Il a dit toute sa compassion aux proches parents de cette dernière.



« La douleur que vous ressentez est celle de la nation toute entière. Nous avons perdu une sœur mais aussi une femme de haute qualité, cadre émérite qui a rendu de loyaux services au pays », a déclaré le chef de l’Etat en saluant la mémoire de l’ancienne ambassadrice du Tchad au Congo et en Allemagne.



Bintou Malloum qui a été la première femme à avoir été admise à l'Ecole nationale d'administration du Tchad (ENAM), a occupé plusieurs postes ministériels entre 1993 et 2003.



Née le 31 mars 1946 à Torror, dans le Salamat, Bintou Malloum a écrit en 2017, son livre autobiographique : « le destin d’une pionnière », qui retraçait ses différents parcours dans la vie active.