Tchad : Dr Mokembaye Joël défend la guérison à base de plantes du VIH

Hibé Ouadjouli Evarist - 15/04/2023 18:19

En ce lundi 15 avril 2023, à la Maison Nationale de la Femme Tchadienne, le tradipraticien Mokembaye Joël, également responsable du centre de santé Gueldanga à Walia, a tenu une conférence de presse pour expliquer ses activités, notamment la guérison à base de plantes pour les patients atteints du virus du SIDA.

À travers une conférence-débat intitulée "Le produit curatif du SIDA et son existence au Tchad", le Dr Mokembaye Joël a voulu démontrer ses succès en matière de guérison de cette maladie, dont de nombreux Tchadiens souffrent.



Dès le début de son discours, il a critiqué l'hésitation des médecins tchadiens à propos de son traitement. "Depuis 2008, j'ai demandé aux autorités l'autorisation de donner des soins à tous les patients de l'hôpital central de Ndjamena pendant deux jours, afin que les médecins puissent constater les résultats. Mais personne ne m'a répondu", a affirmé Mokembaye Joël. "Je traite les gens contre cette maladie depuis le 04 juillet 2023, ainsi que d'autres maladies. Je peux confirmer que mon produit traite très bien le SIDA et que de nombreux Tchadiens ont été guéris grâce à lui. Malgré cela, on cherche à me tuer simplement parce que j'ai affirmé que mon produit soigne le SIDA", a-t-il ajouté.



Mokembaye Joël s'interroge sur la raison pour laquelle ceux qui exercent des activités telles que le football, la musique ou la danse ont des supporters, mais pas lui, qui guérit le SIDA. Il appelle à plus de soutien pour cette noble cause. Toujours selon lui, si on lui permettait de donner des soins pendant deux jours à l'hôpital, de nombreux patients pourraient repartir chez eux guéris.



Il demande aux autorités de permettre la transformation de son produit en comprimé, ce qui éradiquerait cette maladie et ferait la fierté du Tchad.



Lors de cette conférence-débat, des personnes atteintes du SIDA, mais qui ont été guéries par le Dr Mokembaye Joël, étaient également présentes. Beaucoup d'entre elles ont témoigné de leur guérison. Mariam Grâce, originaire de Pala, a déclaré : "Mon ex-mari était infecté par le VIH SIDA, il me l'avait caché avant notre mariage de peur de me perdre. Après ma première grossesse, j'ai été diagnostiquée positive au VIH. Après avoir contacté le guérisseur Mokembaye Joël, je suis totalement guérie aujourd'hui".