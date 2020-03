Tchad : "Je n'avais pas espoir de retrouver ma fille vivante"

Mahamat Issa Gadaya - 13/03/2020 14:30

Abdou Goukina est un père comblé, après les retrouvailles avec sa fille Oda Grace, près de cinq ans après son enlèvement à Kelo. Il n'y croyait pourtant plus, pensant même qu'elle était morte."Je suis très content de recevoir ma fille dans mes mains. Elle doit intégrer la famille sans conditions. C'est ma fille. Je n'avais pas espoir de retrouver ma fille vivante. Je l'ai retrouvée en vie, c'est vraiment une joie", déclare le père à Alwihda Info.Le 31 décembre 2014, Oda Grace, une fille alors âgée de 14 ans, disparait mystérieusement de la ville de Kelo . Elle était élève en classe de 5ème au Lycée de Massamoudjou, situé dans la sous-préfecture de Baktchoro, à 18 km de Kelo. Sa famille restera sans nouvelles d'elle pendant près de cinq ans."Toute la famille est très contente quand elle écoute que la fille est avec moi. Elle doit être intégrée dans la famille sans conditions et continuer ses études. Nous voulons son avenir", affirme Abdou Goukina.D'après ses explications, "la fillette, quand elle a disparu en 2015, il a fallu cinq ans après pour la retrouver. Quand elle s'est retrouvée dans son coin, on lui a interdit d'être en contact avec d'autres personnes, même par téléphone portable. Son ex-mari, en partant au Soudan, l'a autorisé à avoir un téléphone. Elle a mémorisé l'un de mes numéros. Elle était déjà en classe de 5ème et n'a pas oublié mon numéro. Directement elle m'a appelé pour me donner sa position."Au téléphone, le père a dans un premier temps douté que ce soit sa fille. Il lui a demandé de citer les prénoms de ses frères., témoigne-t-il.