Tchad : Singso Noé, jeune artiste talentueux de Kelo, remporte un prix

Mahamat Ouda Ousmane - 19/04/2023 10:36

L'artiste musicien de Kelo, Singso Noé, a présenté le prix de sa victoire aux autorités locales. Singso Noé est né le 27 mars 1987 et a commencé sa carrière de musicien en 2003, en tant que choriste à l'Eglise évangélique du Tchad numéro 7 de Kelo.



En 2008, il a rejoint le groupe Vox-Tandjile pour faire avancer sa carrière musicale. Il a sorti plusieurs albums pour encourager les jeunes de Kelo à s'unir, à se développer ensemble, et à vivre en harmonie. Singso Noé est également connu sous le nom d'artiste « Sing Oxygène ».



Le 5 mars dernier, Singso Noé a participé à la pré-compétition à Kelo pour l'Art Talent. Face à ses amis musiciens de la Tandjile-Ouest, il a remporté le premier prix et a été sélectionné pour participer à la compétition nationale qui a eu lieu du 2 au 8 avril 2023.



Il a remporté la deuxième place, après N’Djamena, face à des musiciens de dix provinces du Tchad. Par ailleurs, il a gagné une somme de 50 000 francs et un kiosque lors de la pré-compétition, ainsi qu'un chèque de 500 000 francs et un partenariat avec l'UNICEF, pour sensibiliser les parents de Tandjilé-Ouest à l'enregistrement des actes de naissance de leurs enfants lors de la compétition nationale.



Le mardi 18 avril 2023, Singso Noé a présenté son prix, et son partenariat avec l'UNICEF, aux autorités locales lors d'une cérémonie présidée par le préfet du département de Tandjilé-Ouest, Doud Souleymane Ousmane.



Le gagnant de la deuxième place de la compétition Art Talent a remercié la population de Tandjilé-Ouest et les autorités, pour leur soutien et leur engagement envers les musiciens. Le préfet Doud Souleymane Ousmane a félicité les artistes de son département et les a encouragés à redoubler d'efforts pour remporter le premier prix lors de la prochaine compétition.



Il a également souligné que la musique est un moyen de sensibiliser et d'éduquer la communauté. Le groupe Vox-Tandjilé va participer à une compétition le samedi 22 avril 2023 à Moundou, dans le cadre du projet « Promouvoir la paix par la musique ».