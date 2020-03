Tchad : Zene Bada justifie l'absence de Déby à Mongo

Info Alwihda - 11/03/2020 11:09

Le secrétaire général du Mouvement patriotique du Salut (MPS), Mahamat Zene Bada, a justifié mercredi l'absence du chef de l'Etat à Mongo pour la cérémonie marquant les 30 ans du parti.



"C'est dans la ville de Mongo, dans la province du Guéra, que le président fondateur m'a chargé de le représenter. Il était disposé à être là depuis hier parmi nous", a-t-il déclaré.



Selon lui, "les aléas climatiques n'ont pas permis son arrivée hier."



Une urgence liée au dossier libyen



"L'Afrique a besoin du président (...) Tout à l'heure, dans l'après-midi, il doit s'envoler pour aller discuter des problèmes du continent", a ajouté Zene Bada.



"Aujourd'hui, le président représente l'ensemble de ce que ses pairs font en Afrique pour aller discuter des problèmes. C'est pour cette raison mes chers frères et soeurs que le président n'est pas parmi nous. Mais ce n'est que partie remise parce que le Guéra, le centre du pays, est un passage obligé. Le président viendra une seconde fois, la date vous sera communiquée. Monsieur le gouverneur, c'est comme si ce serait demain", a précisé le secrétaire général du MPS.



Selon la Présidence, Idriss Déby va se rendre à Brazzaville pour évoquer le dossier libyen.



L'hommage de Déby aux martyrs



Mercredi matin, le président a rendu hommage aux martyrs à l’occasion des 30 ans de son parti MPS.



« À la faveur de la célébration de l'an 30 du MPS, j'ai une pensée pieuse pour les martyrs qui ont sacrifié leur vie pour libérer le pays du joug de la dictature et de l'obscurantisme. Ce devoir de mémoire nous oblige à préserver les acquis de démocratie, de liberté et de paix », a-t-il déclaré dans un message posté sur Twitter.