Tchad : à 10 jours de la fin du ramadan, la CIMAF assiste les couches vulnérables

Djimet Wiche Wahili - 11/04/2023 23:44

Ce 11 avril 2023, la CIMAF, le géant marocain du ciment, a assisté les couches vulnérables à travers son opération « Ramadan 1444 ». L'assistance est composée de denrées alimentaires, à savoir : de l'huile, du sucre, de la farine et des macaronis.

Après la cérémonie officielle, à laquelle ont pris part l'ambassadeur du Maroc au Tchad, le directeur général de la CIMAF-TCHAD et quelques membres du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), le don a été remis au Conseil Supérieur des Affaires Islamiques afin que ce dernier le distribue aux destinataires.



Le directeur de la coopération du CSAI, Mahamat Mahamat Abdallah, par ailleurs représentant le Président du CSAI, a d'abord exprimé toutes ses gratitudes à la société marocaine CIMAF et au Royaume Cherifien pour leurs multiples engagements envers les couches vulnérables de la société tchadienne. Il a ensuite souhaité la poursuite de cette coopération entre les deux peuples frères marocain et tchadien.





"Les actes de bienfaisance et les actions de solidarité durant les dix derniers jours du mois de Ramadan, un mois de jeûne et de miséricorde, sont des particularités qui caractérisent la société tchadienne et la société marocaine, car tout le monde désire, selon ses capacités, contribuer à la concrétisation des nobles valeurs de l'islam à travers des initiatives sociales et des actes de solidarité", a expliqué Abdellatif Eroja, ambassadeur du Maroc au Tchad. Le directeur général de la CIMAF/Tchad, Elghaouti Omar, a pour sa part expliqué que son entreprise, à part sa mission principale d'accompagner le Tchad dans sa politique de développement économique, a aussi une "responsabilité sociétale d'aider les démunis chaque fois que les occasions se présentent, et le mois de ramadan est l'occasion la plus indiquée pour porter main-forte aux couches vulnérables."





Enfin, l'ambassadeur du Royaume chérifien au Tchad affirme que "cette vision de coopération traduit, non seulement, le désir de consolider la coopération bilatérale, mais reflète notre réelle volonté de voir les relations entre les deux pays s'ériger en modèle de partenariat empreint de fraternité et de solidarité. Des valeurs qui ont toujours distingué les liens humains et spirituels séculaires qui unissent les deux peuples marocain et tchadien". Le diplomate marocain ajoute que le geste humanitaire accompli par la société CIMAF met en exergue la similitude des traditions du Ramadan entre les peuples marocain et tchadien, car "cette opération n'aurait pas pu voir le jour sans la stratégie de solidarité qui fait partie intégrante de la politique de cette entreprise, qui a démontré à maintes reprises qu'elle ne se contente pas de son rôle d'acteur économique qui a contribué au développement du pays, mais demeure une entreprise citoyenne participant aux actions humanitaires et de solidarité", rappelle-t-il.