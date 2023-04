Tchad : à Sarh, des femmes se forment sur la fabrication de farine infantile

Elwood Dk - 18/04/2023 17:04

L’Association d’Appui pour le Développement Communautaire (ASSADEC), à travers l’appui aux femmes productrices d’aliments, de compléments fortifiés pour enfants de 6 à 32 mois, en partenariat avec et le Programme Alimentaire Mondial (PAM), organise du 18 au 20 avril 2023 à Sarh, une formation des organisations féminines sur les bonnes pratiques d’hygiène et fabrication de farine infantile.



C’est plus d’une trentaine de femmes des différentes organisations féminines, venues de la zone méridionale, qui prennent part à cette formation et vont se familiariser aux différents modules, à savoir « normes et qualités », « les bonnes pratiques d’hygiène », « les bonnes pratiques de fabrication », et les « méthodes de contrôle à la réception des matières premières ».



Le directeur technique des laboratoires de microbiologie du Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA), Ballet Samson, a souligné que le bien-fondé de cette formation est de renforcer les capacités des organisations féminines en matière de fabrication de la farine enrichie. Ceci dans l’optique de lutter contre la malnutrition des enfants.



La présidente de l’ASSADEC, Mme Mouadjjdi Neloumta, qui s’est réjouie de cette formation, a souligné que la farine enrichie permet d’améliorer l’alimentation des femmes enceintes ou allaitantes, des malades, des convalescents, des personnes vivant avec le VHI/Sida et des personnes du 3ème âge.