Tchad : à l'Est, 1330 kg de kits et manuels scolaires remis par la France

Info Alwihda - 10/03/2020 19:26

L'association France Laïcité, à travers l'ambassade de France et la force Barkhane, a remis mardi matin des kits scolaires à l'Ecole de gendarmerie et à l'école Amitié d'Abéché.



La remise des dons a eu lieu au cours de cérémonies dans les locaux de ces établissements, en présence du gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, du consul honoraire de la France à Abéché, d'un représentant de la force Barkhane et de responsables du secteur éducatif.





A travers ce geste, l'association France Laïcité veut soutenir les efforts du Gouvernement tchadien en matière d'éducation et de formation des jeunes, a indiqué le capitaine Jonathan, responsable de la force Barkhane basée à Abéché.



Il a ajouté que l'éducation et l'épanouissement de la jeunesse tchadienne constituent une priorité pour l'association France Laïcité, et a assuré de la disponibilité de Barkhane à oeuvrer en faveur de la santé ainsi que d'autres domaines prioritaires au profit du bien-être de la population. Au total, 1330 kg de kits et manuels scolaires, dons de l'association France Laïcité, ont été remis.





Le délégué à l'enseignement et à la jeunesse du Ouaddaï, Yakhoub Moukhtar, s'est félicité de ce geste de la force Barkhane.

Yakhoub Moukhtar a estimé que c'est un soulagement pour les deux établissements car les dons vont permettre aux élèves de palier certaines insuffisances.