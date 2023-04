Tchad : atelier de formation sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire pour la FC-G5 Sahel

Georges LAWANE - 18/04/2023 10:02

Ce 17 avril 2023, le Centre Éden Park de Koundoul a servi de cadre pour un atelier de formation des représentants des institutions nationales des droits de l'homme (INCDH) et des organisations de la société civile (OSC) de la zone d'opération de la FC-G5 Sahel au Tchad.

Cet atelier a été organisé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) sur le cadre de conformité aux droits de l'homme et au droit international humanitaire de la FCG5.



L'objectif est de renforcer les capacités et les collaborations entre le HCDH, les INCDH et les OSC représentées dans la zone d'opération de la FC sur le territoire tchadien, en matière de conformité et de protection des civils.



Le chef de l'équipe Gouvernance de la délégation de l'Union européenne au Tchad, Lorenzo Vingut Harrington, a souligné que cet atelier fait partie du "Projet d'appui à la Force conjointe du G5 Sahel dans la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l'homme et au droit international humanitaire", financé par l'UE à hauteur de 17 millions d'euros. Ce soutien vise à consolider l'État de droit et à poursuivre la prospérité au Tchad et au Sahel, a-t-il ajouté. Selon lui, le respect des droits humains et des libertés fondamentales est essentiel pour le développement durable.



Le chef d'équipe du projet cadre de conformité de la Force conjointe G5-Sahel, Mongadji Chabi Olawole Hubert, a quant à lui relevé que le cadre de conformité est un mécanisme spécifique des Nations unies visant à prévenir, atténuer et remédier les violations qui pourraient être commises durant les opérations militaires.