Tchad : "aucun parti au monde n'a fait ce que le MPS a fait", selon Zene Bada

Malick Mahamat Tidjani - 11/03/2020 11:54

Le secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada, a déclaré mercredi à Mongo, "qu'aucun parti (politique, Ndlr) au monde n'a fait ce que le MPS a fait."



Il a estimé que dès son arrivée au pouvoir, le MPS a "accepté" de "donner la Conférence nationale gratuitement au peuple tchadien", alors que dans d'autres pays, "les gens tombent avant d'avoir ce qu'on appelle la Conférence nationale".



"Le MPS fondé dans la douleur, le MPS fondé dans le sang, a continué son chemin et a donné la liberté et la démocratie au peuple tchadien", a-t-il dit.



Selon lui, "à partir de ce moment là, de 1993, toutes les autres actions ont suivi. En passant par la création des partis politiques, la création des associations de la société civile, et tout ce qui s'en est suivi. Aucun parti au monde n'a fait ce que le MPS a fait. Le MPS s'est ouvert dès le début à toutes les personnes, même qui ne sont pas du MPS, à participer dans les différents Gouvernement, ce qu'on appelle la démocratie participative."



"Le MPS a accepté dans ses rangs, dans le gouvernement, dans toutes les institutions, même si quelque fois les militants sentent la frustration, des personnalités qui ne sont pas dans nos rangs mais qui sont des tchadiens. Voilà l'esprit qui guide le président fondateur, qui guide le MPS", a affirmé Mahamat Zene Bada.



Il a demandé aux militants d'être "tolérants" face à cette ouverture, estimant que le MPS l'a fait "pour le bien-être du peuple tchadien."



Un bilan "positif"



"Aujourd'hui, ça fait 30 ans que le MPS est au pouvoir. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme bilan ? Le bilan il est positif, il est satisfaisant pour tout le monde, y compris nos amis qui sont de l'extérieur, qui sont dans les institutions internationales. Tout le monde trouve qu'aujourd'hui au Tchad, il y a une avancée, et la démocratie est inexorable", a indiqué le secrétaire général du MPS.