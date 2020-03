Tchad : brume de poussière et visibilité très réduite à Pala

Foka Mapagne - 13/03/2020 15:34

Depuis ce vendredi matin, la ville de Pala est couverte par une brume de poussière accompagné d'un vent blanc et sec.



C'est ce qui amène beaucoup d’usagers à porter des caches nez et des habits de protection.



Les conducteurs des engins roulent avec des phares ou des veilleuses.



Les techniciens de la santé quand à eux exhortent les mères et les parents à protéger et suivre les mouvements des enfants ainsi que des personnes âgées. Car les conséquences de ce changement de temps sont les infections respiratoires aiguës.



Cette brume de poussière est également facteur de déclanchement de certaines maladies chez l'homme.



Ce phénomène revient très souvent dans la ville. Il s’agit de l'une des conséquences du changement climatique.