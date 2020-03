Tchad: candidats libres au bac 2020, quels documents nécessaires ?

Info Alwihda - 13/03/2020 23:28

Le directeur général de l'Office national des Examens et concours du supérieur (ONECS), Pr. Bakari Abbo, Pr. Bakari Abbo, a informé les candidats libres au baccalauréat session 2020 que les conditions d'inscription sont les suivantes :



Candidats libres nationaux :

Un relevé de notes au baccalauréat pour les redoublants, ou avoir au moins 25 ans pour les nouveaux ;

Une copie légalisée du BEPC (BEF) pour les nouveaux ;

Une copie de la carte d'identité nationale ou de l'ancienne carte biométrique ;

Une copie de l'arrêté d'intégration pour les candidats libres enseignants ;

Un montant de 15 000 Fcfa pour les candidats non enseignants et 10 000 Fcfa pour les candidats enseignants payable à l'agence comptable de l'ONECS.



Candidats libres étrangers :

Une carte consulaire valide ;

Un certificat de scolarité ;

Une attestation de probatoire vérifiée et authentifié pour les candidats camerounais ;

Une copie certifiée d'acte de naissance comportant au moins nom et prénom ;

Un certificat de nationalité ;

Un certificat de résidence ;

Un montant 15 000 FCFA pour les candidats de la zone CEMAC et 150 000 FCFA pour les candidats étrangers hors CEMAC payable à l'agene comptable de l'ONECS.



Par ailleurs, le directeur général de l'ONECS, Pr. Bakari Abbo, a informé que les inscriptions pour la ville de N'Djamena commenceront le lundi 16 mars 2020 et prendront fin le 3 avril 2020, délai de rigueur.



NB : Pas de candidature libre étrangers en dehors de N'Djamena.

Le relevé de notes au baccalauréat est exigé aux redoublants (avoir une moyenne au baccalauréat, supérieure ou égale à 5/20).