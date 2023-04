Tchad : clôture des prédications du Ramadan à Kelo, appel à la paix et au vivre ensemble

Info Alwihda - 16/04/2023 15:10

Ce dimanche 16 avril 2023, les prédications pour le mois de Ramadan ont pris fin à la grande mosquée de Kelo. La cérémonie a rassemblé tous les prédicateurs des différentes mosquées de la ville, ainsi que les Mémorisateurs du Saint Coran, les imams et les fidèles.



La cérémonie a commencé par la lecture du Saint Coran, suivie du mot de bienvenue du comité d'organisation présenté par l'imam Bachar Mustapha et celui des apprenants par Alamine Mohamed Abakar. Les deux intervenants ont remercié Cheikh Michael Hassan pour son dévouement et son courage au cours de ses 19 ans de prédication et d'apprentissage des différents épîtres (hadîth) et du sens des versets coraniques.



Lors de son intervention, Michael Hassan, prédicateur à la grande mosquée de Kelo, s'est interrogé sur l'accomplissement de son devoir au cours des 19 dernières années. "Ai-je pu accomplir mon devoir de prédicateur ? Car je me sens responsable de l'orientation ou la désorientation de la communauté musulmane à Kelo", a-t-il renchéri. Il a encouragé les jeunes à doubler de courage et à apprendre.



Le Conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjile-Ouest, par la voix de son secrétaire général Al Hassan Moussa Woudaa, a félicité les prédicateurs en général et Michael Hassane en particulier pour leurs efforts consentis pour la conscientisation des musulmans à Kelo.



En clôturant la cérémonie, le préfet du département de la Tandjile-Ouest, Doud Souleymane Ousmane, a remercié et encouragé les prédicateurs. Il a également demandé aux fidèles musulmans de cultiver la paix et le vivre-ensemble, tout en exhortant les prédicateurs à préparer leur relève. Le préfet a également demandé aux jeunes d'obéir à leurs parents et de suivre leur chemin.